Il “Grazie” della direzione del Covid Hospital di Barcellona

La Direzione Sanitaria del Covid Hospital Cutroni Zodda di Barcellona ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella gara di solidarietà a favore del presidio di via Amendola. La direttrice sanitaria Felicia Laquidara ha esprime “la gratitudine della struttura a tutte le Associazioni, Comitati, Movimenti e singole persone che in un momento cosi drammatico ed angoscioso si sono attivati in una encomiabile gara per dotare l’ospedale di attrezzature e strumenti tecnologici atti a garantire la migliore assistenza possibile ai degenti ed a tutela dell’incolumità degli operatori sanitari”.

Il ringraziamento è rivolto a:

Al Movimento ” No inceneritori Valle del Mela”

Al Dott. Recupero, “Leoncar s.r.l.” di Barcellona P.G.

Alla Presidente Dott.ssa Tania Crisafulli, ed alle socie Fidapa di Barcellona P G.

Alla Presidente Dott.ssa Francesca Aricò, ed alle socie Avulss onlus di Barcellona P.G

Al Movimento “Città aperta” di Barcellona P.G.

Al Vescovo ed all’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela.

Al Presidente Dott. AttilioLiga, ed ai soci del Rotary Club di Barcellona P G

Al Governatore Dott. Valerio Cimino,della Fondazione Rotary e Distretto 2010 Sicilia e Malta.

Al Comune di Barcellona P.G.

Al Dirigente Scolastico, Dott. Stello Vadalà ed agli studenti dell’l.T.T.S. Ettore Majorana di Milazzo.

Al Sig Giambò Antonino, ” Sicilia Verde” di Terme Vigliatore

Al Presidente lng. Giuseppe Quattrocchi ed ai soci del Lions Club di Barcellona P.G.

Al Comune di Merì

Alla Parrocchia S. Giovanni Paolo Il Portosalvo di Barcellona P.G.

Alla Società Nazionale di Salvamento Messina

Al Dott. Giuca Oliviero e Giannetta Vincenzo della DR Automobiles-Sicilia (nella foto) per il tramite Avv. Corrado Rosina

Padre Giuseppe Currò gruppo Charitas Parrocchia di S. Francesco di Paola in Barcellona P.G.

L’ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

F.lii Branca S.P.A industria agrumaria Terme Vigliatore

Vivaista di Milazzo ( espressa volontà di anonimato )

Farmacia Dott. Filiti

“Il ringraziamento – continua la Laquidara – va a tutti i responsabili delle unità operative ed a tutto il personale sanitario, parasanitario e amministrativo in servizio che con una grinta mai vista e lodevole senso del dovere e di appartenenza combattono quotidianamente questa terribile epidemia. Auspicando una rapida guarigione ai degenti ed un felice ricongiungimento ai loro familiari colgo l’occasione per Augurare a tutti una Buona Pasqua ed un rapido ritorno alla normalità”.