L’assessore Nino Munafò ha confermato in diretta Facebook un nuovo caso positiva di un barcellonese. Si tratta di una persona che lavora a Patti e che è già stata posta in isolamento domiciliare. Nell’incontro quotidiano ha ricordato le iniziative organizzate per non mantenere viva la tradizione della processione delle Varette, con la filodiffusione della Visilla e la fiaccolata dai balconi di tutta la città per un momento di preghiera.