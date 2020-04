Terme Vigliatore, primo caso di contagio: si trova in quarantena domiciliare a Furnari

Primo caso di contagio da Covid-19 nel comune di Terme Vigliatore. Il paziente si trova in isolamento domiciliare in un’abitazione di Furnari, come conferma il sindaco del centro tirrenico Maurizio Crimi. “Per dare il giusto peso ai fatti ed evitare inutili allarmismi – scrive sulla pagina del Comune – si porta a conoscenza della cittadinanza che poco fa è pervenuta nota del Comune di Terme Vigliatore con la quale si comunica un caso di contagio da COVID di un cittadino residente nel menzionato Comune. La notizia riguarda la nostra comunità perché il luogo della quarantena obbligatoria è sito nel nostro territorio. E’ stato già disposto il rafforzamento dei controlli e il cittadino in questione, unitamente ai familiari, sono stati posti in isolamento. Vi prego, pertanto, di mantenere la calma e di evitare ogni sorta di caccia alle streghe o psicosi collettiva. Ora più di prima dobbiamo rimanere a casa e rispettare le regole. Confido nel vostro senso di responsabilità”.