Terme Vigliatore, parla il marito della donna positiva al Coronavirus

“Non ho nulla da nascondere e certamente mi dà fastidio sapere che sui social girino notizie non vere su quello che sfortunatamente sta accadendo alla mia famiglia”. A parlare è Carmelo Scardino, titolare della pescheria “Barracuda”, che si trova sulla strada che da Vigliatore va verso Tonnarella. L’uomo si trova coinvolto in una storia che probabilmente è stata enfatizzata attraverso le piattaforme social, dopo che a darne notizia, mantenendo l’anonimato, era stato con un comunicato stampa il sindaco di Furnari Maurizio Crimi, che ha giustamente messo in guardia i suoi concittadini. Da quel momento la notizia si è sparsa a macchia d’olio. Ora, però, il signor Scardino ci tiene a dire la propria in merito.”Ieri, intorno alle 13,30 – dichiara- mia moglie si è sentita molto male ed allora abbiamo chiamato il 118 che con un’ambulanza l’ha trasportata all’ospedale a Barcellona. Prima è stata nel pronto soccorso e poi le hanno fatto tutti gli esami per vedere a che cosa fosse dovuto il malore. Dopo le 21 ci hanno detto che era positiva al test del Coronavirus. Considerando che lo stato di salute di mia moglie non era molto grave e che aveva i bronchi liberi, i sanitari hanno deciso che doveva entrare in quarantena domiciliare. In serata abbiamo così preparato tutto per farla trasferire in una casa di una parente a Tonnarella, dove rimarrà in isolamento, ovviamente attenzionata, perché se si dovesse sentire male, la dovremo riportare in ospedale immediatamente. Abbiamo cercato di portare tutto il necessario in casa, in modo che sia indipendente e pronta a tutto. Io e mio figlio piccolo resteremo nella nostra abitazione sopra la pescheria in quarantena fino al 22 aprile e stessa cosa faranno l’altro mio figlio grande con la sua compagna. Domani mattina, tutti e quattro andremo all’ospedale per fare anche noi il tampone e poi si vedrà. Ribadisco, e chi mi conosce sa che sono uno sincero, che mia moglie fosse positiva lo abbiamo saputo solo ieri sera. Se lo avessi saputo in mattinata, pensate che io per qualche euro di guadagno, avrei lasciato la mia attività commerciale aperta e non avrei chiuso per accompagnare immediatamente mia moglie in ospedale? Non scherziamo!”. Carmelo Scardino ha riferito anche di aver parlato con il sindaco di Terme Vigliatore, Domenico Munafò, al quale, su sua richiesta, ha comunicato i nomi delle persone che ieri avevano frequentato il suo locale. Si sta anche cercando di capire, visto che loro facevano anche servizio a domicilio, chi fossero le persone che ne avevano usufruito ed i posti che sia la signora che suo marito hanno frequentato negli ultimi giorni. Il sindaco Munafò ha attivato così tutta una serie di controlli a salvaguardia sia dei suoi cittadini che anche di quelli dei paesi vicini come Furnari, Falcone, Barcellona, ma anche Patti, dove pare che la signora si fosse recata per una visita medica. Insomma, quella che si avvicina sia per Terme Vigliatore che per i paesi vicini sarà certamente una Pasqua movimentata che preoccupa molto tutti quanti. Ora forse sulla scorta di questo fatto, si parla anche di altri casi, ma sarà l’ASP a certificare eventuali altri casi. Ora forse qualcuno che aveva intenzione di fare il “furbo…” e farsi la pasquetta fuori ci penserà due volte.