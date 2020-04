Rodì Milici, donati agli ultra settantenni le tradizionali “cuddure” di Pasqua

L’Amministrazione comunale di Rodì Milici, dopo aver consegnato le uova di Pasqua per i più piccoli, ha pensato anche agli anziani del paese, legati all’antica tradizione della “cuddura”. Il dolce tipico del periodo pasquale, con uova sode e biscotti decorati, è stato portato casa per casa dal Sindaco Eugenio Aliberti, a cui si sono uniti sia i componenti della Giunta che del Consiglio comunale. Ad offrirlo sono stati il Panificio di Amante Caterina e il Ritrovo Rhodis, che hanno sposato l’iniziativa dell’Amministrazione per manifestare la propria vicinanza a tutta la comunità.

Unica condizione è stata la presenza nel nucleo familiari di un anziano di settant’anni in su. “In occasione di questa Pasqua – spiega il sindaco – che ha assunto toni particolari ed inediti, le istituzioni civili vogliono in particolar modo stringersi soprattutto ai più piccoli, quale speranza per il futuro e agli anziani quali saggia memoria della comunità. E’ sempre viva l’attesa di poterci incontrare ed abbracciare nelle nostre piazze, ma per ora siamo responsabili e attenti alle disposizioni per poter domani gioire e festeggiare insieme”.