Il Rotary consegna un ventilatore polmonare al Covid Hospital di Barcellona

Attilio Liga, Presidente del Rotary Club di Barcellona P.G., insieme ad alcuni componenti del Direttivo, ha consegnato stamattina alla dott.ssa Felicia Laquidara, direttore sanitario del Cutroni Zodda, un ventilatore polmonare acquistato con i fondi messi a disposizione dal Club.

Nella stessa occasione sono state consegnate 200 mascherine FFP2 e 2000 guanti sterili monouso acquistati grazie al contributo della Fondazione Rotary e del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International per il tramite del Rotary Club Barcellona P.G.. Sono in arrivo anche altre 2000 mascherine chirurgiche, sempre destinate all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, che saranno consegnate a breve non appena saranno superate le procedure burocratiche di sdoganamento.

“L’attività del Rotary Club – afferma il presidente Liga – non si ferma a queste donazioni. In questo periodo si sta svolgendo un’azione di sostegno alle famiglie bisognose tramite l’acquisto di generi alimentari consegnati

direttamente a chi ne fa richiesta. Abbiamo rivolto a nome personale e di tutti i soci un ringraziamento particolare a tutto il personale sanitario per il lavoro svolto in questo periodo di grande emergenza sanitaria”.