Domani in filodiffusione la Vexilla Regis per le vie di Barcellona e Pozzo di Gotto

L’amministrazione comunale per cercare di colmare il vuoto determinato dall’impossibilità di svolgere come da tradizione le iniziative di fede popolare tipiche del Venerdì Santo ha deciso di attivare alcuni impianti audio che in filodiffusione trasmetteranno i canti la Vexilla Regis e il Venerdì di Marzo.

L’iniziativa, pensata e realizzata di comune accordo tra gli storici gruppi di “visillanti” e l’amministrazione comunale, permetterà di vivere comunque un importante evento di fede e di alleviare la mancanza di quei momenti di condivisione e di spirito comunità tipici di questa festività religiosa.

A farsi carico della realizzazione del progetto è stata la ditta “Ma che musica” di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha fornito a titolo gratuito i sistemi di amplificazione che consentiranno la diffusione dei canti.

“L’augurio – conclude la nota dell’amministrazione – è di poter tornare presto a vivere appieno la vita, ad incontrarsi e a rivivere momenti di socialità di cui tanto si sente la mancanza”.