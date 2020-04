Covid Hospital, attive le due nuove terapie intensive

Il deputato regionale Pino Galluzzo ha confermato l’attivazione delle due nuove terapie intensive presso il Covid Hospital di Barcellona.

“Durante un sopralluogo effettuato in mattinata – afferma il deputato di Diventerà Bellissima, componente della commissione sanità all’Ars – ho incontrato la dottoressa anestesista Luisa Randazzo (responsabile del percorso covid della terapia intesiva) e tutto il personale, che mi hanno descritto la procedura allestita per il covid hospital. E’ già arrivata la conferma dell’arrivo della strumentazione per allestire altre due terapie intensive. La Protezione Civile Regionale ha inviato la comunicazione all’ASP Messina, che nelle prossime ore potrà organizzare il trasporto di due ventilatori e di due monitor. Si va verso il completamento del programma previsto nel piano, ma ciò che adesso è importante che ognuno di noi rispetti le regole. Purtroppo ho visto troppo traffico in giro e so bene quanto sia difficile, ma non possiamo vanificare tutto quel che di buono abbiamo fatto sino ad ora”.