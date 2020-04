Barcellona, ritardi sull’esito dei tamponi Covid-19 per chi finisce l’isolamento volontario

Potrebbero non essere esatti i dati diffusi fino ad ieri sera sul numero dei contagi in Sicilia. Alcuni lettori barcellonesi, che hanno voluto mantenere l’anonimato, hanno segnalato, infatti, alla nostra redazione come molti tamponi a loro effettuati a Barcellona e successivamente inviati ai laboratori di Messina attendano l’esito da almeno dieci giorni. Si tratta per la maggior parte di verifiche su soggetti che si erano messi in autoisolamento dopo il rientro dal Nord Italia e che sono stati successivamente sottoposti a tampone, pur non manifestando sintomi evidenti collegati alla malattia. Tuttavia, tra coloro che hanno segnalato esami in attesa di risultato ci sono pure alcuni operatori sanitari, che continuano a lavorare a contatto con gli utenti dell’ospedale. Circostanza molto rischiosa, tuttavia, smentita dagli organi competenti.

Il direttore generale dell’Asp Messina Paolo La Paglia, da noi raggiunto telefonicamente, pur confermando il ritardo nell’esecuzione dei tamponi, ha tuttavia escluso la presenza tra gli stessi di quelli riguardanti gli operatori sanitari. “Il problema che stiamo affrontando a tutti i livelli – ha dichiarato – è quello della carenza di reagenti che vengono realizzati da una sola ditta produttrice anche dei macchinari. Stiamo facendo di tutto per aumentarne la dotazione presso i laboratori dell’Asp di Messina e Barcellona, ma permangono attualmente molte difficoltà. I tamponi a cui si fa riferimento sono in gran parte legati a soggetti asintomatici, che si erano posti in isolamento volontario. Il laboratorio di Barcellona in questa fase opera solo sui casi urgenti. Per questo motivo i tamponi in questione sono stati inviati a Messina, dove si è creato un sovraccarico di lavoro”.

Nell’augurio che tutti gli esami effettuati almeno negli ultimi dieci giorni siano negativi, dobbiamo riflettere, però, sul fatto che il numero dei contagiati, se i dati fossero aggiornati ad oggi, potrebbe essere molto più elevato.

In attesa di risultati, che ancora devono essere ufficializzati, quindi, anche noi raccomandiamo a tutti di non abbassare la guardia e di rimanere a casa.