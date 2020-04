La “Cinquesei” impegnata a Furnari e Terme Vigliatore per la raccolta fondi

La raccolta fondi promossa dal movimento “Cinquesei” sta riscuotendo un successo che sta andando oltre l’immaginazione. Terme Vigliatore e Furnari, chiamati a collaborare per aiutare chi è in difficoltà anche per quanto riguarda il vivere quotidiano, stanno rispondendo in modo encomiabile. Ecco quanto ci ha detto il presidente Nino Chiofalo in merito sia alla raccolta già effettuata e sia per quello che hanno in programma per la pasqua. “Ringraziamo intanto i titolari dei supermercati dei comuni di Terme Vigliatore e Furnari dove abbiamo allocato i nostri punti raccolta alimentari – esordisce Chiofalo – perchè ci hanno permesso di consegnare ben 120 buste di alimentari ad altrettanti famiglie, adesso consegneremo anche 120 colombe pasquali grazie al contributo fattivo di Michele La Macchia , autotassandoci anche noi per sostenere almeno per sostenere il costo delle materie prime per farle. Adesso si è aggiunto un altro benefattore, E’ il vivaista Pasquale Barile che si è proposto per consegnarci materiale alimentare per soddisfare almeno 60 famiglie“.

“In seguito a questa magnifica donazione, abbiamo la necessità – conclude Chiofalo – di individuare le famiglie che ne hanno urgente e immediato bisogno. Vi chiediamo quindi di aiutarci, contattandoci sulla nostra pagina facebook o telefonicamente al numero 3496683512. Venerdì mattina, con l’aiuto dei vigili urbani, della protezione civile e tramite i ragazzi del nostro movimento, inizieremo a consegnare presso le abitazioni che ci avete segnalato, tutto quanto raccolto con le donazioni, sperando che siano anche di aiuto per poter trascorrere queste vacanze pasquali in modo sereno e gioioso”.

Ecco, questa è la dimostrazione che i nostri comuni, quando vengono chiamati alla solidarietà ed alle iniziative sociali, rispondono alla grande. Anche dal punto di vista dello “stare in casa”, si è dimostrata grande maturità e osservanza delle regole. Speriamo che al più presto si possa uscire fuori da questo incubo, intanto però è giusto che anche chi ha più di bisogno venga attenzionato e supporto fattivamente così come il movimento “cinquesei” fa ormai da anni non solo nel nostro territorio. Piccole cose che fanno bene alla crescita sociale di tutti.