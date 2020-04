L’attività della banda musicale Pietro Mascagni, guidata dal maestro Giuseppe Maio, è sospesa, nel rispetto delle norme di sicurezza sul Coronavirus. I componenti della scuola, però, non hanno voluto frenare la loro passione per la musica e hanno utilizzato Internet per organizzare un’esibizione virtuale, in onore della città di Milazzo, di San Francesco di Paola e di tutto il comprensorio.

Vi proponiamo l’esibizione: