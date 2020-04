Il Comune di Merì dona mascherine alla città di Barcellona Pozzo di Gotto

L’amministrazione comunale di Merì ha donato una cospicua fornitura di mascherine alla città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il materiale è stato consegnato stamattina presso la sede municipale del Comune di Merì, dove il Sindaco Filippo Bonansinga e l’Assessore Carmelo Arcoraci hanno incontrato l’assessore di Barcellona Tommaso Pino.

Con una nota il Sindaco della città del Longano Roberto Materia e l’intera Giunta hanno espresso il profondo senso di gratitudine nei confronti degli amministratori di Merì, che con questo gesto hanno inteso sostenere fattivamente l’opera del personale a cui è destinata la fornitura.

“In un quadro drammatico, come quello odierno – scrive Materia – questi gesti danno il senso di comunità e infondono un sentimento di speranza rivolto a tutti i cittadini. Grazie a tutta la comunità di Merì, dunque, di vero cuore! In questi giorni di tristezza, la nostra gratitudine tuttavia non può risolversi soltanto nelle parole, parole che da sole resterebbero vuote di significato, ma deve trovare concretezza in comportamenti utili a sostenere “la prima linea” e che sono stati brillantemente riassunti in quel “#iorestoacasa” che gira sulla bocca di tutti”.