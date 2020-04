Gli insegnanti della scuola Primaria di Pozzo Perla, plesso dell’IC Balotta di Pozzo di Gotto, hanno scelto un modo simpatico ed originale per augurare Buona Pasqua ai loro piccoli alunni. Lo hanno fatto con un video, che mette insieme non solo gli auguri per le festività pasquali, ma anche un messaggio di incoraggiamento ai ragazzini in questo momento così particolare per tutti, ma soprattutto per loro.