I consiglieri di Diventerà Bellissima chiedono garanzie sui lavoratori Asacom

I consiglieri comunali del gruppo Diventerà Bellissima Sebastiano Miano, Carmelino Giunta e Giuseppe Imbesi hanno chiesto chiarimenti al sindaco Roberto Materia sulla questione degli operatori Asacom.

“Ci risulta – sostengono – che i 56 operatori in atto in servizio nel distretto D28 dal 31 Marzo 2020 siano stati tutti licenziati per scadenza contrattuale, anche se, a quanto ci risulta, l’appalto non si fosse concluso. Il Comune ha sempre prorogato con scadenza mensile, cosa che non è accaduto in questa circostanza, senza che nessuno abbia ne dato un preavviso ne alcuna motivazione della scelta di non prorogare l’appalto, lasciando i 56 operatori da un giorno all’altro senza un lavoro, né tantomeno uno stipendio”.

I Consiglieri Comunali sollecitano una pronta ed immediata risoluzione della questione.