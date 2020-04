Funziona la raccolta del comitato “Stammi Vicino”, le somme per alimenti e presidi di sicurezza

Ha avuto un ottimo riscontro la raccolta fondi promossa dal comitato civico “Stammi vicino”. A comunicarlo è Pippo Puliafito, responsabile del comitato della Croce Rossa di Barcellona, che ha voluto ringraziare le donne e gli uomini che hanno voluto sostenere tanti cittadini in difficoltà. “Oltre alla pandemia determinata dal Coronavirus, in molti stanno affrontando anche una difficile situazione economica. Ringraziamo quindi chi potendo ha fatto di più e chi per donare ha dovuto stringere la cinghia. Approfittiamo per dire a chi ne ha un reale bisogno, di non esitare a contattarci”. Dopo un incontro con i promotori del comitato spontaneo, è stata accolta la proposta di destinare una parte significativa delle somme raccolte nei prossimi giorni per acquistare materiale monouso da donare a chi opera nel sociale e nel sanitario e quindi è particolarmente esposto ai rischi del contagio. “La scelta – precisa Puliafito – nasce dalla considerazione che la raccolta fondi sta andando bene e che i Comuni hanno avviato la distribuzione dei buoni spesa finanziati con gli stanziamenti nazionali e regionali per aiutare le famiglie del territorio. L’invito è di continuare a promuovere questa catena di solidarietà che, in un momento così difficile, fa emergere la generosità di un territorio che si scopre unito, solidale e determinato a non lasciare nessuno da solo”.