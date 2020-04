Barcellona, anche oggi nessun contagio: iniziata la distribuzione dei buoni spesa

Non ci sono nuovi contagi collegati a residenti di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo ha confermato nella consueta diretta l’assessore Nino Munafò, che ha annunciato l’inizio della distribuzione dei buoni spesa alle prime famiglie, con i volontari della Protezione civile. Entro sabato saranno recapitati a domicilio i primi tagliandi per la spesa a tutti gli aventi diritto, validi per un periodo di due settimane.

E’ stato ricordato che da stasera ci sarà la sanificazione attraverso la vaporizzazione con il consiglio ai cittadini di non lasciare all’aperto indumenti e animali di compagnia.