Avulss e Fidapa consegnano i dispositivi di protezione al Covid Hospidal di Barcellona

L’associazione di volontariato socio-sanitario AVULSS odv e la sezione FIDAPA di Barcellona Pozzo di Gotto hanno consegnato una fornitura di dispositivi di protezione individuale di assoluta necessità al Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda”.

L’acquisto è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa dalle due organizzazioni. Il delegato Stefano Aricò è stato accolto dalla dott.ssa Laquidara, direttore sanitario dell’ospedale, che ha ringraziato commossa per questa donazione quanto mai necessaria in un momento in cui è difficile reperire materiale sanitario.

“L’AVULSS – dichiara la presidente Francesca Aricò – vuole continuare su questa strada per supportare il Presidio Ospedaliero in questo grave momento di emergenza sanitaria, donando una fornitura di caschi e generatori ad alto flusso per la terapia ventilatoria CPAP in sub-intensiva ospedaliera. Per tanto proseguirà la campagna di sensibilizzazione verso i concittadini, le aziende e le associazioni, presenti sul territorio e ricadenti nei comuni presenti nella fascia tirrenica della provincia di Messina”.

Ogni donazione sarà detraibile per le persone fisiche nonché deducibile dalle imprese così come stabilito dall’art. 66 del decreto cd.” Cura Italia”, con la presentazione al proprio commercialista della ricevuta che sarà fornita dall’associazione.

IBAN IT52 A030 6909 6061 0000 0142 674

Causale: raccolta fondi Covid-19