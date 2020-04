24liveSchool, insieme ce la faremo!

In questo periodo non posso che riflettere su quanto stiamo vivendo: una condizione di emergenza, mai provata prima, che in poco tempo mi ha cambiato la vita stravolgendo le mie abitudini, la mia meravigliosa normalità, le mie giornate scolastiche che, mai come ora, mi mancano. Ho capito che la scuola non è solo didattica ma anche e soprattutto empatia con i professori e con i compagni: un sorriso, una parola, una risata, un racconto, valgono alcune volte più di un’ora di lezione.

Il fatto che sto sempre a casa con la mia famiglia mi rende tranquillo e mi fa sentire protetto e questa “reclusione” mi ha regalato più tempo per stare con loro. Di sera, inoltre, gioco online con i miei amici così restiamo sempre in contatto.

Un buon modo per riempire il tempo durante queste interminabili giornate è quello di dedicarsi alla lettura. Ho appena finito di leggere “Il Principe e il povero” di Mark Twain e posso dire che è un libro affascinante, che mi ha fatto riflettere. Questo romanzo, ambientato nel XVI secolo, parla di due ragazzi, nati nello stesso giorno e che si somigliano molto. I due protagonisti si scambiano i ruoli e quindi i loro due diversi modi di vivere. Uno di loro infatti è il principe d’Inghilterra e l’altro un povero cittadino che vive di elemosine. Vivranno così una serie di disavventure e alla fine impareranno che non conta essere ricchi o poveri ma appartenere al meraviglioso genere umano, senza differenze di alcun tipo. Il messaggio di questo romanzo mi ha colpito molto perché lo si può rileggere alla luce di questo particolare momento storico che stiamo vivendo: i confini che avevamo nella nostra vita non esistono più e questo porta ad un cambiamento del modo di percepire le distanze. Il Coronavirus, infatti, pur obbligandoci a stare distanti, ci ha unito e ci sta lasciando un grande insegnamento: sta spingendo tutti noi a capire che siamo tutti uguali, tutti “nella stessa barca”, vulnerabili ma anche incredibilmente forti. Siamo tutti un po’ più fragili ma, nello stesso tempo, questa fragilità ci unisce, ci fa sentire più legati perché abbiamo tutti in comune la paura per questo mostro invisibile, la voglia di sconfiggerlo e la consapevolezza che insieme ce la faremo!!!

Daniele BIONDO

Classe IIA – Scuola Media “Verga”