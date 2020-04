Merì, donate piante a tutte le famiglie in occasione della Pasqua

L’amministrazione comunale di Merì ha ritirato oggi uno stock di piantine, che saranno donate alle famiglie del paese, in occasione delle imminenti festività pasquali. Il vicesindaco Antonino Siracusa, accompagnato dagli operatori ASU del comune, ha ritirato l’omaggio dell’azienda florovivaistica dei F.lli Russo di Milazzo.

Il Sindaco Filippo Bonansinga, insieme allo stesso vice sindaco, ha voluto ringraziare ai fratelli Fabio e Pietro Russo che, in un momento di crisi e grandi difficoltà del comparto florovivaistico, hanno voluto omaggiare i cittadini meriesi con delle piante simbolo di vita e rinascita.

Le piante saranno consegnate alle famiglie in concomitanza alla consegna delle mascherine provenienti dalla Cina secondo un rigoroso calendario programmato al fine di evitare assembramenti. “E’ un grande orgoglio – continuano il primo cittadino e il suo vice – per tutti noi, in momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. L’altruismo e il rispetto del prossimo guidino l’agire quotidiano. Siano d’esempio i fratelli Russo, le istituzioni cinesi e tutti i cittadini meriesi che in una gara di solidarietà stanno aiutando chi è in difficoltà. Il nostro grazie va inoltre ai nostri operai sempre presenti in questa situazione di emergenza“.