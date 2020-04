Posti letto nelle cliniche private di Messina a disposizione dell’ASP

L’ASP di Messina ha definito l’accordo con le cliniche private della città dello Stretto per il ricovero 100 posti letto destinati ai malati da Covid-19. L’azienda sanitaria ha completato il percorso di ricognizione presso le strutture sanitarie private accreditate che in parte saranno trasformate in Covid Center.

Presso la casa di cura Cappellani come “Covid Center” e “Covid Hospital” sono stati individuati 43 posti letto con 2 posti di terapia sub-intensiva e 7 di terapia intensiva.

Presso la COT ci sarà la disponibilità fino a 60 posti letto Covid e due posti letto di terapia intensiva.

Sono stati inoltre individuati 85 posti letto presso Villa Salus con 3 in assistenza intensiva ed 71 posti letto presso la casa Carmona, che sono posti da utilizzare a supporto degli Ospedali Pubblici.

Sarà ora il Dirigente dell’ASP, Dott. Vincenzo Manzi, a contrattualizzare le convenzioni stipulate, dopo i sopralluoghi tecnici del Dipartimento di Prevenzione. L’ASP di Messina in una nota ringrazia AIOP Sicilia nella persona del Dott. Marco Ferlazzo e AIOP Messina nella persona del Dott. Gustavo Barresi per la virtuosa sinergia posta in essere.