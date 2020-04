Catalfamo (Lega): “Passata l’emergenza, si ripristini il piano ospedaliero del 2019”

L’on. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega, chiede garanzie sul futuro degli ospedali come il Cutroni Zodda, trasformati in Covid Hospital. Le strutture infatti sono state spogliate di tutti i reparti per fare spazio ai posti letto di malattie infettive e pneumologia. Il deputato chiede che, passata l’emergenza Covid-19, si ripristini la situazione precedente, mettendo in atto le disposizioni previste dal piano ospedaliero regionale approvato nel 2019.

“Il Governo Musumeci – scrive Catalfamo – si è seriamente impegnato per garantire la presenza dei presidi necessari per fronteggiare l’emergenza covid in tutta la Sicilia. Oltre a questo bisogna pensare ai fisiologici disagi generati dagli stravolgimenti delle piante organiche per l’attuale situazione. Molti sono gli ospedali che si sono spogliati di reparti perché divenuti covid-hospital, per fare spazio alle degenze dei contagiati. Occorrono garanzie per le dotazioni di questi nosocomi”.

“Da un lato – continua – occorre fornire, quanto ai reparti, rassicurazioni circa il ripristino della situazione antecedente allo scoppio dell’emergenza, e dall’altro, per i pazienti ordinari, che hanno visto stravolta la loro routine, soprattutto per quelli sottoposti a dialisi o cure oncologiche. Bisogna informare su quali percorsi sono stati attivati in alternanza all’emergenza covid. Nei territori in sofferenza bisogna coinvolgere più di quanto già fatto le strutture private, ripensando anche agli strumenti degli incentivi, così come è stato fatto in altre parti d’Italia. Comprensibilmente l’emergenza ha impegnato l’attenzione della politica, ma non bisogna lasciare nessuno indietro e non bisogna soprattutto trascurare i pazienti ordinari della nostra rete ospedaliera”.