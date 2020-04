Barcellona, sospesa la raccolta differenziata per chi è in isolamento volontario da Covid-19

Il Comune di Barcellona ha definito le modalità del conferimento dei rifiuti per le utenze dove risiedono soggetti in isolamento volontario da Covid-19. Se per i casi positivi in isolamento obbligatorio è l’ASP di Messina a gestire lo smaltimento dei rifiuti, per questa tipologia di utenti sono state chiarite le modalità di raccolta da parte del personale della Dusty, in servizio sul territorio comunale.

Queste sono le regole da seguire:

a) E’ sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza;

b) tutti i rifiuti domestici dell’utenza, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

c) questi rifiuti dovranno essere rinchiusi con almeno due sacchetti collocati uno dentro l’altro (ovvero anche in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica);

d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;

Per gli altri residenti non cambia nulla nelle modalità di conferimento dei rifiuti. La raccolta differenziata resta in vigore con i precedenti sistemi, il porta a porta e le isole ecologiche. L’unica precauzione richiesta è di chiudere bene i sacchetti e di smaltire nell’indifferenziato fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati.