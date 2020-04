Barcellona, multe salate per sei persone in piazza Duomo

Sono sempre più stringenti i controlli sugli spostamenti all’interno del Comune di Barcellona. Le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona in servizio sul territorio hanno verificato le autocertificazioni di molte persone, elevando anche sei sanzioni amministrative da 400 euro a carico di altrettanti cittadini. Le motivazioni per giustificare la causa della loro presenza in piazza Duomo non hanno convinto i militari dell’Arma, che hanno proceduto a sanzionare con una multa le infrazioni contestate dalle norme del Dpcm in tema di prevenzione sul Covid 19.