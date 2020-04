24liveSchool, il mondo dietro una finestra

In questi giorni stiamo vivendo un periodo molto brutto e triste a causa della pandemia che si è sviluppata in tutto il mondo e sta mietendo migliaia di vittime. Si tratta del Coronavirus, ovvero CoV-19. Ovunque in TV, su internet, si parla in continuazione di questo virus, che all’inizio del nuovo anno è venuto a fare capolino sul nostro pianeta e a sviluppare una guerra in modo silenzioso e segreto, arrivando a colpire milioni e milioni di persone, migliaia solo in Italia. Tutta la popolazione, per non rischiare di contagiarsi, rimane allora a casa, l’unica soluzione efficace in questi casi in assenza di cura e di vaccino, e anche noi cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, stiamo trascorrendo queste settimane di “quarantena”, chiusi tra le mura domestiche, senza sapere quando potremmo ritornare alla normalità.

In questo periodo di isolamento da tutto ciò che ci circonda, poi, chiusa in casa rifletto, rifletto su quanto sia importante la scuola per tutti i giovani. Perché noi ce ne accorgiamo di quanto siano importanti le cose, le persone, gli animali solo quando siamo lontani da loro, quando li perdiamo o ne siamo privati. Un’altra riflessione che ho fatto è inoltre che essere liberi di uscire e andare in giro dove si vuole è molto bello, impagabile. Prima era una nostra abitudine farlo, per andare a scuola, al lavoro, al supermercato… e spesso facevamo anche i capricci perché volevamo invece restare in casa. Invece in questo periodo quello che tutti sogniamo è di ritornare alla normalità e quindi di svolgere tutte le nostre attività abituali quotidiane. Credo però che quello che ci manchi di più è lo stare insieme, abbracciarci. Stare in compagnia infatti è la forza che ci tiene stabili e che ci fa vincere contro il male, ma purtroppo in questi giorni lo stare vicini non è il nostro simbolo di forza, ma è l’arcobaleno quel simbolo, simbolo che ci indica la speranza: la speranza che tutto finisca al più presto. Certo, in queste settimane di isolamento provo un po’ di noia, tristezza e anche un pizzico di paura, ma spero che ne usciremo molto presto così potrò tornare a riabbracciare i miei nonni, zii, amici…

Grazie alle video-lezioni, poi, alle videochiamate con amici e parenti, ai compiti o leggere un libro, mi si apre una finestra sul mondo e la mia giornata trascorre, e insieme a lei passa anche la malinconia. Per vincere questa guerra, del resto, non abbiamo che due armi che dobbiamo portare sempre con noi e suggerire a tutto il mondo: #andratuttobene se #noirestiamoacasa. L’arma più forte che ci può salvare, però, è sicuramente l’avere coraggio e il non farsi vincere dalla paura. Con pazienza e rispetto delle indicazioni presto tutto finirà e questo periodo ci sembrerà solo un brutto incubo.

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G.