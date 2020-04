Pro Loco Manganaro, nasce la versione online di “Simùn- Terre del Longano”

La Pro Loco “Alessandro Manganaro” lancia un nuovo progetto: la pubblicazione di “Simùn- Terre del Longano” visitabile all’indirizzo https://tuttositi.wixsite.com/prolocomanganaro

Simùn sarà il sito ufficiale della Pro Loco e nel contempo anche la versione digitale del periodico omonimo, di cui sono stati realizzati, a partire dal 2006, 29 numeri cartacei stampati dalla tipografia Giambra.

“Si tratta di uno spazio – si legge in un comunicato stampa – non solo per cittadini barcellonesi ma anche per tutti coloro che desiderano trovare informazioni relative alla nostra città, ai suoi beni culturali, alle sue tradizioni e ai suoi personaggi illustri. Nello stesso tempo i visitatori del sito potranno attingere anche notizie sugli eventi organizzati dalla Pro Loco Manganaro e su altre manifestazioni che si terranno a Barcellona Pozzo di Gotto”.

Simùn, nelle intenzioni dell’associazione di promozione turistica e culturale, sarà pure una pagina interattiva, attraverso cui poter dialogare con il direttivo. Si potranno chiedere non solo informazioni, ma sarà una spazio aperto alla collaborazione, con idee finalizzate alla valorizzazione delle risorse positive della città del Longano. Mediante la sezione “Contatti” sarà data la possibilità a tutti di inviare messaggi alla nostra associazione e di chiedere pure chiarimenti per un’eventuale iscrizione.

“Nei periodi più bui – dichiara la presidente della Pro Loco Manganaro Flaviana Gullì – nascono sempre i frutti più belli. In un momento in cui l’emergenza Coronavirus ci costringe all’autoisolamento sociale e in cui tutte le manifestazioni e gli eventi culturali sono sospesi, l’inattività di alcune ore solitamente dedicate alle passeggiate o all’incontro con gli amici si è trasformata per me in una grande opportunità: quella di dare alla luce un’idea che per due anni, a causa della mancanza di tempo, era rimasta solo nella mia mente. Così quello che prima era solo un progetto oggi è diventato una realtà, grazie all’apporto tecnico dell’avvocato Nino Pino”.

La presidente Flaviana Gullì, nel ringraziare tutto il direttivo della Pro Loco per il supporto e l’incoraggiamento nel realizzare questa iniziativa, riserva un pensiero particolare al professore Gino Trapani, presidente emerito della Pro Loco Manganaro: “Il professore, direttore e spesso anche impaginatore della versione cartacea di Simùn, continua ad essere l’anima anche della versione online. Il suo contributo, possibile grazie al suo enorme bagaglio culturale e alla sua passione per la scrittura, è stato fondamentale affinché anche questa nuova creatura iniziasse a muovere i suoi primi passi”.