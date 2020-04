lontanimauniti: “Uniamo in un saluto i barcellonesi che vivono fuori città”

L’associazione Genius Loci e la testata giornalistica 24live.it, in occasione della Settimana Santa, lanciano l’iniziativa #lontanimauniti. I barcellonesi che per studio o lavoro vivono fuori Barcellona e non possono rientrare in città per trascorrere la Pasqua con i parenti potranno fargli auguri con un breve videomessaggio. E’ un modo per ringraziarli per la scelta responsabile di non tornare in Sicilia in questo momento di emergenza.

“Entriamo nella “Settimana santa” e nei suoi riti. E’ la settimana delle vare, della “vexilla regis”, è la settimana nella quale si celebra la fede, gli ultimi giorni di Gesù, la sua passione, la sua morte e la sua “resurrezione”. Eravamo da sempre abituati, in questo periodo dell’anno, a riunire le famiglie ed abbracciare i nostri cari, i nostri padri e le nostre madri, i nostri figli che studiano o lavorano fuori. In piena pandemia da Coronavirus, in molti rinunceranno a questi abbracci. Per questo motivo, dal 6 aprile al 13 aprile, la Genius Loci, in collaborazione con la testata giornalistica 24live.it. lancerà l’hashtag #lontanimauniti. Un’iniziativa per “unire” a distanza i barcellonesi che vivono fuori, in Italia e nel mondo, grazie a un piccolo video-messaggio augurale, per farli sentire meno soli, per accorciare le distanze affettive e per ringraziarli per il senso di responsabilità che hanno avuto decidendo di non rientrare”.

Chiunque voglia condividere un proprio messaggio o gli auguri pasquali, e renderli pubblici, può inviare il proprio video della durata di massima 30 secondi per mail a geniuslocibarcellonapg@gmail.com oppure a 24live.it@gmail.com, ma anche al numero whatsapp 3294285511. Ogni video inviato sarà pubblicato da 24live e postato sui gruppi associativi sulla rete.