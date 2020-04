La Paglia (ASP): “I ritardi nei tamponi sono legati alle mancate consegne dei fornitori”

Il direttore generale dell’ASL di Messina Paolo La Paglia risponde ai tanti sindaci della provincia sui ritardi nell’esecuzione dei tamponi. Il riferimento è alla mancata notifica dei risultati dei tamponi rinofaringei, effettuati ai soggetti entrati nel territorio della Regione Sicilia che si trovano a ridosso della conclusione del periodo di quarantena. “Si fa presente – scrive La Paglia – che le comunicazioni ai Sindaci sono conseguenti all’acquisizione dei risultati ufficiali e i ritardi non dipendono da questa Azienda Sanitaria Provinciale, che ha già effettuato oltre 3500 tamponi. Per circa mille tamponi si è ancora in attesa dei referti da parte del Policlinico di Messina. I ritardi sono anche dovuti alla impossibilità di fare esami a pieno regime presso il Laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona P,G. Nonostante i “sofismi” posti in essere da qualcuno per aumentare gli “audience”, mancano gli estrattori per eseguire molti esami rapidamente. Il materiale non viene consegnato dalle ditte fornitrici a Barcellona ormai da molti giorni. Questa è la sola realtà dei fatti!”