Da giovedì attivo a Barcellona lo screening per la mappatura del contagio

Il laboratorio di analisi del presidio di Barcellona da giovedì sarà dotato del sistema per la determinazione delle immunoglobuline (IGG e IGM) per il Covid-19. La notizia era stata anticipata dall’ASP Messina e confermata adesso dall’on. Pino Galluzzo componente della commissione Sanità.

I sanitari potranno effettuato lo screening della popolazione e stabilire se è già venuta a contatto con il coronavirus e se ha già sviluppato gli anticorpi. Questo importante esame sarà complementare agli esami di biologia molecolare per l’estrazione del RNA sui tamponi. In questo modo sarà possibile una migliore definizione della mappatura epidemiologica, elemento di fondamentale importanza nella lotta contro il coronavirus. Si tratta di un nuovo ed importante tassello per il presidio barcellonese che si caratterizza come punto di riferimento nella rete infettivologica regionale.