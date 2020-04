Emergenza Covid-19, attivati nuovi numeri per la richiesta dei buoni spesa

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato i nuovi numeri telefonici per la richiesta dei buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà. Si tratta di un’iniziativa per alleviare i disagi causati dalla diffusione epidemiologica da coronavirus.

Da stamattina sono infatti operative altre tre linee che si affiancano al precedente recapito 366 9334306, già attivo da alcuni giorni e che continua a funzionare regolarmente. Si tratta dei seguenti 366 9334202, 366 9334213 e 366 9334244, che possono essere chiamati nelle fasce orarie 9-12 e 15-18,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì. Non verranno più ricevute, invece, comunicazioni mediante WhatsApp, poichè nei giorni scorsi la reiterazione delle richieste da parte di alcuni utenti ha sovraccaricato il sistema e rallentato l’attività dell’ufficio.

Nella nota di Palazzo Longano si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, secondo cui i benefici economici sono destinati esclusivamente ai bisogni alimentari e di primissima necessità e spettano soltanto alle famiglie in stato di bisogno sprovviste di reddito e di risorse finanziarie proprie e che non siano destinatarie di altre forme di sostegno pubblico. “Richieste d’intervento avanzate da chi ha un’autonoma capacità, anche modesta, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento (es. da pensione, da reddito di cittadinanza, etc.), si risolvono soltanto in difficoltà per gli operatori, in rallentamenti delle attività d’ufficio e, in definitiva, in danno per i concittadini in reale stato di bisogno”.

Per l’invio delle istanze di accesso ai buoni spesa, per cui non è previsto un termine di scadenza, resta attiva la mail emergenzacoronavirus@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it