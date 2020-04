Consegnati al Cutroni Zodda 1000 tamponi ed una fornitura di reagenti e presidi di sicurezza

E’ ripresa a pieno regime la lavorazione dei tamponi presso il laboratorio analisi di Barcellona Pozzo di Gotto. Nella mattinata di oggi sono stati consegnati un migliaio di tamponi e una fornitura di reagenti per accelerare i tempi necessari al completamento dei test. Molti sono quelli in attesa di esito ed una parte, soprattutto quelli a cui sono stati sottoposti i sanitari, sono stati inviati al Policlinico di Messina.

In giornata, come conferma il deputato regionale Pino Galluzzo, è stato anche assegnato al presidio barcellonese un primo stock di dispositivi di protezione individuale (tute, mascherine, guanti, etc) tra quelli arrivati ieri mattina a Palermo dalla Cina su richiesta della Regione Siciliana.