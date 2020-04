Catalfamo (Lega) chiede la presenza della Forestale nei piccoli Comuni per frenare le scampagnate pasquali

I Comuni con meno di 10 mila abitanti hanno mostrato difficoltà nel garantire i controlli sugli spostamenti in questa fase d’emergenza. Il problema è la mancanza di personale della Polizia Municipale da assegnare al servizio. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega, ha chiesto così alla Regione di inviare la Guardia Forestale per supportare l’azione dei sindaci dei piccoli centri siciliani.

“Due terzi dei comuni dell’Isola sono costituiti da gruppi di abitanti inferiori alle diecimila unità. Questi piccoli centri sono spesso collegati male e non forniti di un adeguato strumento di prevenzione e controllo del territorio. La maggior parte di questi comuni non ha infatti vigili urbani all’interno del proprio organico o mezzi di pattugliamento. In vista dell’imminente settimana pasquale, i sindaci sono preoccupati di eventuali scampagnate abusive e nascoste: questo rende inevitabile ancor di più, un controllo serrato dei piccoli centri. In generale non bisogna solo concentrarsi sui controlli nelle grandi città siciliane dato che nelle piccole comunità vivono spesso molti anziani, isolati e lontani dai poli ospedalieri. Così come avvenuto sullo Stretto di Messina, la Regione può attingere per esempio, al corpo forestale o richiedere un potenziamento delle forze di sicurezza in un momento così delicato. Non dobbiamo lasciar sole le piccole comunità che costituiscono la forza e la memoria dell’Isola.”