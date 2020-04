Barcellona, obbligo di coprirsi naso e bocca nei luoghi pubblici

L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con cui rinnova fino al 13 aprile 2020 i divieti e le prescrizioni per limitare la diffusione del Coronavirus.

Tra le misure previste c’è anche l’obbligo per ciascun cittadino “ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Sono state confermate inoltre le seguenti disposizioni: