Un altro giorno senza contagi per Barcellona, ma l’attenzione resta alta

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano contagi da Coronavirus che riguardano cittadini barcellonesi. Il dato è stato confermato dall’assessore Nino Munafò nella quotidiana diretta Facebook, ma non deve far abbassare la guardia.

Si attendono infatti gli esiti degli ultimi tamponi eseguiti e soprattutto quelli che riguardano il personale sanitario impegnato in prima linea presso il Covid Hospital di Barcellona, dove da domani saranno operative due nuove postazioni di terapia intensita.