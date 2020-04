Covid-19, il Comitato civico “Barcellona P.G.” chiede slittamento di pagamento tasse, tributi e canoni comunali

Considerato il perdurare degli obblighi imposti dal Governo in riferimento all’emergenza COVID-19, che oltre a rappresentare una crisi sanitaria sta causando anche un’ emergenza economica e sociale per molte famiglie e commercianti Barcellonesi, il comitato civico “Barcellona Pozzo di Gotto 2.0” auspica che l’amministrazione comunale di Barcellona P. G. determini lo slittamento dei pagamenti di tasse, tributi e canoni comunali.



“In questa fase di estrema emergenza, riscontriamo notevoli disagi nell’affrontare la quotidianità da parte di numerosissimi nostri concittadini, che nonostante la mancanza di entrate economiche, si trovano costretti a fare i conti con le consuete scadenze che incombono.

Ringraziamo di cuore tutti coloro quali, in vari modi, si stanno prodigando in azioni di solidarietà a vantaggio dei numerosi nuclei familiari di nostri concittadini a cui mancano ormai i beni di prima necessità. In virtù di tale situazione – dichiara il portavoce Riccardo D’Amico – riteniamo sia opportuno che l’amministrazione comunale deliberi un provvedimento per il differimento, alla fine dell’emergenza, del pagamento di tutte le tasse ed i tributi comunali per i cittadini, le attività commerciali e le aziende locali che si trovino in situazione di conclamata difficoltà economica. E di valutare inoltre, la possibilità di intervenire con sgravi delle imposte, laddove la normativa lo consenta, al fine di alleggerire il carico fiscale la definizione di ulteriori misure di sostegno alle attività commerciali e alle imprese del nostro comune che abbiano sospeso la relativa attività, per ridurre il più possibile le ripercussioni economiche negative generate dall’emergenza coronavirus. Tali misure avrebbero sicuramente il fine di dare un segnale forte di vicinanza delle istituzioni ai cittadini e ai commercianti Barcellonesi con l’augurio che si possa presto tornare ad una situazione di normalità, e quindi di ripristino dei vari tributi”.