Città Aperta chiede una cabina di regia con il volontariato per il supporto alle famiglie in difficoltà

Il movimento Città Aperta rinnova la disponibilità di collaborare con l’Amministrazione per affrontare l’emergenza Coronavirus, ma sottolinea la mancata chiarezza nella strategia della Giunta Materia. Il gruppo d’opposizione sottolinea soprattutto l’assenza di una interlocuzione con il mondo del volontariato, in prima linea nel supporto alle famiglie in difficoltà.

“L’emergenza sanitaria inevitabilmente compromette anche numerosi aspetti della vita economica, oltre a creare significativi problemi di carattere sociale. Il riferimento è a quanti si trovano in situazioni di difficoltà legate al reddito, a pessime condizioni di salute pregresse, ad ambienti domestici poco salubri. Proprio per questo, lo scorso 11 marzo, con i consiglieri Campo e Mamì abbiamo espresso la totale disponibilità a collaborare con l’Amministrazione. Dovrebbe essere l’ente, in questi momenti così delicati, a farsi carico di rappresentare al meglio lo Stato e di sostenere tutti, garantendo che nessuno rimanga indietro. Dobbiamo però purtroppo prendere atto della quasi totale assenza di una strategia e dell’inadeguatezza a fronteggiare l’emergenza della Giunta Materia”.

“Il pericolo maggiore, a nostro avviso, è l’insufficienza delle forze messe in campo. Si è scelto di caricare i servizi sociali di una enorme mole di lavoro senza efficaci direttive e adeguati strumenti. Prova ne sia, ad esempio, che il numero di telefono messo a disposizione dei cittadini risulta sempre occupato. In una fase così delicata, l’assenza di un assessore ai servizi sociali, si trasforma in un vero e proprio vuoto politico. Il coinvolgimento dei gruppi consiliari è particolarmente importante per accogliere istanze e proposte. Sarebbe inoltre necessario attivare una cabina di regia con tutte le associazioni di volontariato attive sul territorio. Sarebbe fondamentale per pianificare gli interventi e arrivare in maniera capillare là dove c’è maggior bisogno, visto e considerato che il metodo messo in campo dall’amministrazione ha messo in mostra evidenti limiti. Crediamo sia opportuno e necessario che il Comune informi tutta la cittadinanza sulle risorse che sono arrivate e arriveranno dal Governo centrale e da quello regionale e che si rendiconti in maniera dettagliata”.