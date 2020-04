Calderone (Fi): “Chiediamo la sospensione dei rinnovi del bollo auto”

Forza Italia, con una mozione che ha come primo firmatario il capogruppo all’ARS Tommaso Calderone, ha chiesto la sospensione del pagamento del bollo auto anche in Sicilia. L’agevolazione non è stata prevista da decreto “Cura Italia”, ma adottata da altre 10 regioni.

“Ho presentato oggi una mozione, con la quale chiedo che venga sospeso il pagamento del ” bollo auto” e ogni tipo di tassa automobilistica per le scadenze fino al 30 settembre 2020″.

“La proposta – aggiunge il deputato di Forza Italia, Stefano Pellegrino – è correlata al disegno di legge che ho depositato il 19 Settembre 2019, il quale prevede l’abrogazione della tassa automobilistica nella Regione Siciliana. Infatti, con la sentenza n. 122 del 2 Aprile 2019, la Corte Costituzionale ha stabilito che compete alle regioni l’introduzione o meno delle esenzioni fiscali sul bollo auto. L’obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale sui siciliani, escludendo l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica in via definitiva”.