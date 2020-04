Sicilia Verde dona dispositivi medici all’ospedale di Barcellona

L’azienda Sicilia Verde di Giambò di Terme Vigliatore ha donato dispositivi medici mancanti all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tonino e Giorgia Giambò, stamattina, hanno consegnato diverso materiale (guanti e tute) alla direttrice sanitaria Felicia Laquidara per dare un segno di vicinanza al personale medico e paramedico che in queste settimane si sta prodigando, tra mille difficoltà, per tutelare la salute pubblica.

“Abbiamo voluto dare un segno – afferma Giambò – affinché, come molti hanno già fatto, molti altri possano sostenere chi al momento è in trincea contro il COVID-19”.