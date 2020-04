Covid-19, stress, crisi…? La parola alla psicologia

Quanti di voi stanno perdendo la bussola? Non siete i soli e non è una colpa. Stress, crisi, solitudine, ansia, paura… Tutte parole che negli ultimi giorni abbiamo sentito spesso, forse troppo. Abbastanza da sentircene colpiti. E forse è anche vero. Probabilmente hanno ragione i tg, i social media e perfino i fashion blogger. Probabilmente è vero che dopo tutto questo siamo stressati, affaticati, annoiati, schiacciati, piegati. È giustificabile.

Non solo la situazione che attualmente stiamo vivendo è molto stressante, ma è critica poiché essa non solo ci dispone ad un dispendio di energie (intellettive, emozionali, fisiche) superiore ad un livello considerato da noi accettabile, ma rende anche difficile il raggiungimento degli obiettivi che riteniamo importanti per la nostra vita. Dico questo perché voglio appesantire, più di quanto non lo sia già, questa condizione? Assolutamente no. Forse è prenderne consapevolezza il rimedio, l’antidoto.

Solamente la presa di coscienza della situazione ci guiderà all’accettazione e alla riorganizzazione di noi stessi e delle nostre giornate. È vero, sarà difficile… ma non impossibile. La tempesta ci potrà travolgere, piegare, ma non spezzare. È la capacità di Resilienza il vero motore della resistenza, la matrice del cambiamento! In psicologia, la Resilienza viene definita come il potere o l’abilità di ritornare alla forma o posizione originale dopo essere stati piegati, schiacciati, o sottoposti a tensione; come pure la capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rinforzato o addirittura trasformato.

Le strategie di Coping rappresentano il supporto adattativo e operativo che ci consente di gestire, ridurre o tollerare lo stress e il conflitto. Come la fenice, emblematica creatura in grado di risorgere maestosamente dalle ceneri della sua stessa distruzione, o come la ginestra, fiore gentile che germoglia nel deserto, il potere della Resilienza segna l’ineguagliabilità di una rinascita molto più forte e radiosa. Essa ci consente di apprendere dalle circostanze, e di conseguenza migliorare lo stile di vita successivo.

I fattori di protezione grazie ai quali possiamo incrementare tale abilità:

prenderci cura di noi stessi: sia esteticamente che interiormente, vogliamoci bene

riposarci, rilassarci e recuperare energie: concedersi del tempo è utile per pianificare più serenamente le attività, sia di responsabilità che di svago

incrementare l’intelligenza emotiva: per riconoscere, comprendere, gestire ed utilizzare le emozioni. Non possiamo lasciare che esse ci travolgano e sopprimano; occorre che vengano adeguatamente analizzate (soprattutto quelle negative come l’ansia, la paura, lo sconforto..)

superare le paure e i sensi di colpa

sviluppare il ‘Locus of control’ interno: la convinzione di poter dominare in prima persona gli eventi che si verificano, al punto da non sentirci in balia degli stessi

praticare l’automonitoraggio e l’autocontrollo

incrementare l’autostima e l’autoefficacia: valutare positivamente sè stessi e avere fiducia nelle proprie capacità sono degli elementi fondamentali

sviluppare l’empatia: solamente mettendoci nei panni degli altri possiamo cogliere l’importanza delle loro situazioni, dei loro vissuti, delle loro emozioni

coltivare l’‘Hardiness’: la robustezza psicologica, il coraggio esistenziale, la resistenza mentale ed emotiva

essere ottimisti: disponibili a cogliere il lato buono delle cose

valorizzare la creatività e l’originalità

vivere delle esperienze di flusso (o esperienze ottimali): la condizione di benessere provata quando svolgiamo dei compiti impegnativi, rispetto ai quali percepiamo disporre di adeguate capacità per farvi fronte

sviluppare l’impegno e l’adattamento: l’agentività tipica dell’essere umano consente di accettare i cambiamenti e definire dei nuovi obiettivi

costruire delle nuove routine quotidiane

coinvolgere adeguatamente gli altri della famiglia

arricchire le giornate con rapporti interpersonali sani: le modalità a distanza possono essere di grande aiuto per evitare il rifiuto, l’isolamento e la chiusura

sviluppare delle competenze comunicative ed uno stile di comunicazione ‘assertiva’: la modalità di relazione che si colloca in mezzo tra gli estremi ‘autoritario’ e ‘passivo’

coltivare il senso dello humor: un’ottima strategia per ridurre lo stress e promuovere il benessere!

Sono questi gli ingredienti della Resilienza! E adesso che sommariamente li conosciamo.. siamo pronti a realizzare insieme questa ricetta di resistenza, di rinascita, di felicità? Siamo noi a scegliere che peso dare a questo periodo, a dosare gli ingredienti che compongono la nostra vita! Riflettiamoci. Non lasciamoci perdere. Vogliamoci bene. Scegliamo di rialzarci, e di farlo nel modo giusto… dalla parte della ragione, ma anche dalla parte del cuore. Autoripariamoci, resistiamo, costruiamo, riscopriamo noi stessi ed il valore…il privilegio della vita.

”Le persone Resilienti le riconosci. Sono persone che nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita rende più difficile. La seconda dipende da loro, da quello che sapranno dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. Ma, alla fine, sarà una Rinascita”.