Saranno operativi da lunedì due nuovi ventilatori polmonari al Covid-Hospital di Barcellona. Saranno in pratica attivati due postazioni di terapia intensiva, che si aggiungono ai due già operativi. Come conferma l’on. Pino Galluzzo, componente della commissione Sanità all’ARS, nei prossimi giorni si aggiungeranno altri sei posti di terapia intensiva, come previsto dal piano straordinario previsto della Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus.