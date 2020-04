Merì, realizzate le mascherine con il tessuto donato da una ditta messinese

L’amministrazione comunale di Merì ha voluto ringraziare la ditta Startex tessuti di Calatabiano, che come già fatto in altri comuni messinesi ha donato il tessuto necessario per la produzione di 1000 mascherine da destinare gratuitamente alla popolazione.

Il sindaco Bonansinga e la sua giunta, alla consegna dei presidi, ha voluto ringraziare anche la ditta Home Textile Merì di Nunzio Isgrò per la realizzazione e il gruppo della Parrocchia di Santa Maria Annunziata, con il parroco Antonio e ai suoi collaboratori, che hanno curato il confezionamento.

La distribuzione alla cittadinanza è programmata per la prossima settimana previa apposita comunicazione.