La giunta di Barcellona dona 200 mascherine FPP2 al Covid Hospital di Barcellona

La giunta comunale di Barcellona, tutta al completo, ha provveduto all’acquisto di 600 mascherine FPP2 da destinare all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Oggi gli assessori Angelita Pino, Antonio Raimondo, Tommaso Pino, Nino Munafò e Filippo Sottile, anche a nome del sindaco Roberto Materia e dell’assessore Angelo Pino, hanno consegnato alla direttrice sanitaria del presidio Felicia Laquidara le prime 200 arrivate dai fornitori. Le altre 400 saranno recapitate al nosocomio in una seconda fase, perchè le ordinazioni non vengono evase tutte in un unico invio.