I comuni di Merì e Falcone donano mascherine e tute al Covid Hospidal

I comuni del comprensorio tirrenico rispondono all’appello dei sanitari del Covid Hospital di Barcellona sulla carenza di presidi di sicurezza per medici e paramedici che operano nella struttura di via San Vito. Lo conferma in un post l’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’ARS di Forza Italia.

Il Comune di Merì ha oggi donato un primo stock di 2500 mascherine tra quelle in arrivo dalla Cina, mantenendo le intenzioni espresse dall’Amministrazione Comunale, guidata dal dottor Bonansinga con l’interlocuzioni dell’assessore Carmelo Arcoraci.

Sempre oggi il sindaco di Falcone, Carmelo Paratore, procederà alla consegna di 60 tute per i sanitari dell’ospedale di Barcellona.

“Ringrazio le due amministrazioni comunali – afferma Calderone – per la donazione, che seguono quelle già effettuate da altri Comuni del comprensorio, nel rispetto di uno spirito di condivisione e di unione nell’affrontare l’emergenza Coronavirus