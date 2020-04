Barcellona, un nuovo contagiato fuori comune: il totale dei positivi sale a 14

Un rappresentante delle forze d’ordine, residente a Barcellona, ma operativo in un altro comune della provincia, è risultato positivo al tampone da Coronavirus. La conferma è arrivata oggi dall’assessore Nino Munafò nella consueta diretta Facebook. Il militare non avrebbe avuto contatti sul territorio ed è in isolamento domiciliare. Non si registrano invece nuovi casi dall’ospedale di Barcellona riferiti al territorio comunale, anche sono in attesa di esito ben 180 tamponi dal laboratorio della città del Longano. Si registra purtroppo un nuovo decesso tra gli ex ospiti della casa di riposo di Messina, trasferiti presso il covid hospital barcellonese. In provincia il totale delle vittime sale a 23, con un’altra anziana ospite della struttura messinese.

L’assessore ha ricordato l’iniziativa della giunta, che con proprio contributo ha garantito la fornitura di un primo stock di mascherine FPP2 all’ospedale, ed annunciato una maggiore stretta sui controlli per accertare la regolarità degli spostamenti all’interno del Comune.