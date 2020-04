24liveSchool, una mostra virtuale per Dante

Il 25 marzo si è celebrato il primo “Dantedì’”, una giornata dedicata al “Sommo poeta”, istituita dal Consiglio dei Ministri in vista del 700° anniversario della morte di Dante nel 2021.

La data è stata scelta perché proprio il 25 marzo è ritenuto dagli studiosi il giorno in cui Dante iniziò il suo viaggio ultraterreno descritto nella Divina Commedia, attraverso l’Inferno e il Purgatorio per giungere al Paradiso.

Dante è il simbolo stesso della cultura e della lingua italiana e dunque è veramente giusto e doveroso dedicare una giornata per ricordarlo anche in questo particolare momento che stiamo vivendo.

Nonostante le restrizioni e i divieti di riunirsi per tutelare la salute pubblica, gli artisti, gli esponenti della cultura e anche le scuole si sono impegnati per rendere unica questa giornata.

Sicuramente immaginavamo questo primo “Dantedì’” in modo diverso ma le tante iniziative che erano state preparate non si sono fermate e sono state riscritte alla luce della pandemia che sta colpendo in modo così drammatico il nostro Paese e il Mondo intero.

Anche noi alunni della scuola media “Verga” di Barcellona P. G. e “Garibaldi” di Castroreale abbiamo voluto celebrare Dante. Guidati dalla nostra infaticabile insegnante di Arte, prof.ssa Angela Saja, abbiamo realizzato una mostra virtuale con tutti i nostri elaborati grafico-pittorici realizzati con varie tecniche, in cui abbiamo raffigurato l’autore della Divina Commedia.

La mostra, che è stata poi postata sul profilo Facebook della nostra insegnante, è il frutto di un’attività laboratoriale di “disegno a distanza”.

Questo è un esempio di come le nuove tecnologie ci aiutano a realizzare la “didattica a distanza”, che ci permette di continuare a studiare anche in questo periodo in cui non ci è possibile andare a scuola.

Adesso il nostro prossimo ambizioso progetto è quello di realizzare una mostra virtuale sempre attraverso un laboratorio di disegno a “distanza” per ricordare un altro importante anniversario che si terrà il 6 aprile: i 500 anni dalla morte di Raffaello.

Rossella SPANO’

Classe III A

Scuola Media “Verga”