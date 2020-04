24liveSchool, “Nessuno si salva da solo”

Il 2020. Quest’anno non è iniziato nel migliore dei modi. Soprattutto in questo momento molto delicato per tutti noi. Sto parlando proprio del “ COVID-19 “ o “CORONAVIRUS”, un virus che colpisce anziani e giovani, battendo le difese immunitarie e arrivando nei polmoni. Per evitare ciò ci hanno vietato abbracci, baci, strette di mano e impedito di andare a scuola, di fare sport e di uscire di casa, se non per esigenze molto importanti, di cui non possiamo fare a meno, costringendoci ad indossare guanti e mascherine. Tutto questo ha praticamente trasformato la nostra vita: non possiamo più fare un giro in bici, uscire con i nostri amici, andare al parco con la nostra famiglia e poter vedere i nostri parenti…

Sono passate più di tre settimane, stando lontana dalla scuola, dalla città, dai miei professori, compagni, amici… Prima mi sembrava tutta una scusa per passare il tempo a dormire e al cellulare, ma adesso non lo è più, perché ho capito che, quando si è veramente lontani da qualcosa o qualcuno, si capisce quanto siano importanti per te. Adesso questo virus sta colpendo sempre più persone e vittime, fa paura anche ai più giovani, e il modo per aiutarci a vicenda è solo #restareacasa, perchè così #andràtuttobene. Soprattutto dobbiamo ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno aiutando le persone a guarire, anche a costo di ammalarsi. Restiamo perciò #distantimauniti e sosteniamoli facendo la nostra parte, restando a casa per evitare che non ci siano più posti negli ospedali per accogliere i contagiati.

Da parte miapoi,, non vedo l’ora che tutto questo finisca e che quel giorno ci trovi più forti di prima, per ritornare alla normalità. Uniti e solidali perchè, come ha detto Papa Francesco qualche giorno fa pregando per il mondo ferito, “siamo tutti sulla stessa barca”, “nessuno si salva da solo” e insieme ce la faremo.

Classe I, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G.