Un vivaista di Terme Vigliatore dona 200 tute al 118. Il grazie dell’on. Amata

L’on. Elvira Amata ha voluto rendere pubblica una donazione dell’imprenditore Vito Giambò, titolare del vivaio Giambò, che, stamattina, ha voluto offrire duecento tute per gli operatori del 118 di Messina. “Si tratta di un gesto che ci dice con chiarezza quanto bella sia la nostra comunità! Un’azione non facile specie per chi opera in un settore che sta vivendo e vivrà fasi drammatiche in questo momento particolare. Il settore del florovivaismo è tra i più colpiti dagli effetti di questo virus che sta mettendo in ginocchio la nostra economia e a questo comparto bisognerà assolutamente pensare”.