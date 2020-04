L’assessore comunale Nino Munafò ha confermato nell’ormai consueta diretta Facebook un nuovo caso di contagio da Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto. Non sono stati forniti altri dettagli su eventuali contatti con pazienti già positivi. Il totale per Barcellona sale a 13, molto dei quali isolamento domiciliari e tutti in buone condizioni.