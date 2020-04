Pd Barcellona: “Attivare le verifiche su asintomatici per limitare i contagi da Covid-19”

Il Partito Democratico di Barcellona Pozzo di Gotto, in tema di emergenza coronavirus, si rende disponibile a sostenere le iniziative dell’amministrazione comunale, ma propone anche alcune iniziative per limitare la diffusione del contagio. “Prendiamo atto dell’impegno dell’amministrazione comunale e dell’Asp di Messina nella verifica dei posti letto di terapia intensiva del Cutroni Zodda Covid-Hospital, per gli strumenti di protezione del personale sanitario, per le attrezzature idonee a supportare ogni necessità di cura intensiva o sub-intensiva, per l’aggiornamento sulla situazione dei contagi sintomatici. Chiediamo però quale strategia questa amministrazione e la stessa Asp intende mettere in campo per individuare, invece, quei pazienti asintomatici, così da prevenire l’aggravamento dei sintomi della patologia ed il relativo il contagio. Nell’interesse dei cittadini, chiediamo se saranno avviate sul territorio delle indagini diagnostiche ed epidemiologiche e se si pensa sul “modello emiliano” a terapie farmacologiche domiciliari finalizzate alla individuazione dei casi positivi lievi o moderati e di quei pazienti con covid19 ma asintomatici”.

Il Pd ribadisce l’importanza di continuare a fornire più informazioni utili a tutta la collettività, preferendo i canali istituzionali come il sito del Comune e gli organi di stampa, e non i profili personali social degli amministratori, per comunicare alla città le iniziative già avviate o messe in campo e se si è valutata l’ipotesi di predisporre alcune strutture comunali, come i locali del vecchio Cutroni-Zodda, per la quarantena di possibili casi positivi familiari che non possono usufruire di una effettiva condizione di isolamento in ambito familiare”.

Sul disagio economico e sociale delle fasce più deboli della popolazione, il Partito Democratico è pronto a collaborare con l’Amministrazione per individuare ogni modalità di aiuto alle famiglie che versano in stato di bisogno e propone di provvedere con celerità, senza pastoie burocratiche e con criteri di equità e di trasparenza, ad assegnare le somme già stanziate, in tutto 1.185.420 euro, dal Governo Nazionale e dalla Regione Sicilia proprio per tale scopo. “Allo stesso modo – continua il Pd – si dovrà tenere conto anche delle esigenze di tutti i lavoratori, i titolari di partita IVA, degli artigiani, dei commercianti, che hanno subito un ritardo da parte dell’INPS del bonus grazie al decreto Cura Italia”.

Il Partito Democratico, infine, propone la nascita di una Commissione o di un “tavolo”, dal profilo istituzionale, con compiti di vigilanza e prevenzione sociale e sanitaria, che coinvolga anche tutte le forze politiche di opposizione, le rappresentanze sindacali e gli organismi di volontariato.

“Porgiamo inoltre un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, a tutte le forze dell’ordine, alla protezione civile, alla Croce Rossa, ai lavoratori che dispensano dei servizi, alle parrocchie della città, e a tutte quelle persone che, in questo periodo storico drammatico, si sono adoperate con iniziative di solidarietà in favore della comunità, e degli ultimi”.