Merì ha la sua prima laureata online in scienze e tecniche psicologiche

Jessica Francesca Pastore è la prima laureata online di Merí in Scienze e Tecniche psicologiche con una tesi sullo ”Stile Wing Chun”, la saga di IP man nei film di Wilson Yip, con relatore il Prof. Vincenzo Cicero. La giovane studentessa non ha nascosto la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, nonostante le modalità insolite con cui si è svolto l’esame di laurea.

Nella tesi vuole Jessica Francesca Pastore ha messo in luce come l’arte marziale dello Wing Chun e i suoi principi siano stati valorizzati nella saga di IP Man ispirati alla sua vita. “Il mio obiettivo è stato quello di dimostrare che praticare il Wing Chun produce effetti positivi sia a livello fisico, sociale e soprattutto psicologico. Il protagonista della saga, il maestro Yip Man insegnante di Wing Chun, un’arte marziale cinese ancora oggi poco conosciuta, riesce a spiegare, trasmettere i valori educativi, il rispetto verso il prossimo e sviluppare l’empatia importante per la crescita sia di bambini che adulti. Con i suoi allenamenti Yip man plasma il suo Io interiore trasformandolo in un uomo che ancora oggi viene visto come punto di riferimento e un modello a cui ispirarsi. Il Wing Chun riesce a motivarlo a rialzarsi nelle avversità che ha incontrato nella sua vita come la malattia e la guerra, aiutando se stesso e chi lo circonda. Praticando quest’arte marziale si ha un miglioramento emotivo-comportamentale, perché l’allievo impara non solo le tecniche di combattimento, ma apprende e metabolizza dentro di sé quegli atteggiamenti, regole morali e civiche che ne modellano e modificano il comportamento nel vivere la quotidianità senza ricorrere alla violenza e aggressività”.