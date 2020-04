Due cittadini hanno donato 20 tute di protezione per i sanitari del covid-hospital di Barcellona Pozzo di Gotto. Un gesto simbolico ma importante per Marco Rossitto e Giuditta Bongiovanni, che hanno personalmente consegnato al pronto soccorso ed al primo piano del Cutroni Zodda: “Abbiamo voluto dare un piccolo aiuto i nostri infermieri e medici, impegnati in una difficile battaglia contro il Coronavirus. Potranno farlo con più sicurezza per la loro persona”.